Die Diamond League der Leichtathleten plant für 2021 mit einem vollen Programm von 14 Stationen. So sieht es jedenfalls der provisorische Kalender vor. Der Startschuss soll am 23. Mai in der marokkanischen Hauptstadt Rabat erfolgen, Zürich bildet am 8. und 9. September traditionell den Abschluss. Die weiteren Meetings verteilen sich auf Europa, den Nahen Osten, China und die USA. In diesem Jahr musste der Großteil der Wettkämpfe wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden.