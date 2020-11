Leichtathletik: EM 2024 findet wie zuvor schon 1974 in Rom statt

Katowice-Silesia ging leer aus

Die Leichtathletik-Europameisterschaften finden im Jahr 2024 zum zweiten Mal nach 1974 in Rom statt. Das teilte der Kontinentalverband (EA) am Dienstag nach dem ersten Tag seines online veranstalteten Council-Meetings mit. Die Titelkämpfe in der italienischen Metropole sollen im Stadio Olimpico ausgetragen werden. Einziger Gegenkandidat war Polen mit Katowice-Silesia.

Die EM 2022 findet im Rahmen der European Championships in München statt. Für das vom 11. bis zum 21. August geplante Event in der bayerischen Landeshauptstadt sind nach bisherigem Stand europäische Titelkämpfe in der Leichtathletik, im Radsport, Turnen, Rudern und Triathlon geplant. Die für Ende August dieses Jahres vorgesehene EM in Paris musste wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden.