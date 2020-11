Leichtathletik: Ex-Weltmeister Manangoi zwei Jahre gesperrt

Wegen verpasster Dopingtests wurde der ehemalige 1.500-m-Weltmeister Elijah Manangoi für zwei Jahre gesperrt. Dies teilte die Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mit. Der 27-jährige Kenianer verstieß gegen die strengen Auflagen der täglichen Meldepflicht. Der Weltklasse-Läufer habe das Urteil akzeptiert. Die Sperre tritt rückwirkend am dem 22. Dezember 2019 in Kraft. Der Kenianer verpasst somit die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

Manangoi gewann 2017 bei der WM in London Gold über 1.500 m, zwei Jahre zuvor hatte er in Peking bereits Silber geholt. Er ist Commonwealth-Games-Sieger und Afrikameister mit einer 1.500-m-Bestzeit von 3:28,80 Minuten.