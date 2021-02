Leichtathletik: Holloway lief Hallen-Weltrekord über 60 m Hürden

Eaton knackt O'Briens Siebenkampf-Hallenweltrekord US-Mehrkämpfer Ashton Eaton hat einen der ältesten Hallen-Weltrekorde in der Leichtathletik gebrochen. Der 22-jährige Student von der Universität Oregon gewann am Samstag in Fayetteville im US-Bundesstaat Arkansas den Siebenkampf mit 6.499 Punkten. Dank fünf persönlicher Bestleistungen übertrumpfte Eaton den bisherigen Weltrekord seines Landsmanns Dan O'Brien vom 14. März 1993 um 23 Zähler.