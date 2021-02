Leichtathletik: Keine russischen Athleten zur Hallen-EM in Torun

Weltverband trifft Entscheidung über Wiederaufnahme des Zulassungsverfahrens für neutrale Athleten erst danach

Russische Leichtathleten werden an der Hallen-EM nächste Woche (4. bis 7. März) in Torun in Polen nicht teilnehmen. Wie der nationale Verband Rusaf am Mittwoch mitteilte, konnten die individuellen Startgenehmigungen für Sportler aus Russland vom Weltverband World Athletics nicht rechtzeitig erteilt werden.

Seit November 2015 ist Russland wegen eines Skandals um flächendeckendes Doping suspendiert und darf seitdem nur unbelastete und als neutral eingestufte Athleten nach Prüfung durch World Athletics zu internationalen Wett- und Titelkämpfen schicken. Diese Regelung war wegen des Anti-Doping-Verstoßes des Hochspringers Danil Lysenko vom Weltverband ausgesetzt worden. Mit gefälschten Dokumenten hatten russische Funktionäre versucht, nicht wahrgenommene Dopingtests von Lysenko zu vertuschen.

World Athletics teilte mit, dass erst bei der nächsten Sitzung seines Exekutivkomitees am 17. und 18. März über die Wiedereinsetzung des Verfahrens für neutrale Athleten entschieden wird.