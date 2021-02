Leichtathletik: Magdalena Linder sicherte sich EM-Ticket über 60 m

Mehrkämpferin Dadic gewann Kugelstoßen

Magdalena Linder hat sich am ersten Tag der Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Linz das Ticket für die Hallen-EM Anfang März in Torun/Polen geholt. Die Niederösterreicherin blieb sowohl im Vorlauf (7,38 Sekunden) als auch bei ihrem Erfolg im Finale in 7,37 Sekunden unter der Norm von 7,40. Bei den Männern verpasste der Oberösterreicher Alexander Penzenstadler in 6,78 Sek. das Limit um eine Hundertstel.

Im Kugelstoßen gewann Mehrkämpferin Ivona Dadic mit 15,54 m den Titel.