Leichtathletik: ÖLV-Elite fast durchwegs bei Wiener Hallen-Meeting

Vojta startet ebenfalls Samstag in Frankreich über 3.000 m

Die heimische Leichtathletik-Elite hat die Hallen-EM in Torun (Polen) auch im Olympiajahr durchwegs zu einem Fixpunkt erkoren. Wettkämpfe im Vorfeld der Titelkämpfe vom 4. bis 7. März sind jedoch rar. Das einzige internationale Meeting in Österreich steigt am Samstag mit dem Indoor Vienna in der Hauptstadt. Limitchancen gibt es auch noch beim ÖLV-Meeting in Linz am 6. Februar und den Meisterschaften ebendort (20./21.2.). Sieben Aktive sind schon für die EM qualifiziert.

Mehrkämpferin Ivona Dadic steigt am Samstag in Wien mit Starts im Hürdensprint und im Weltsprung in die Saison ein und möchte auch eine Woche später in Linz einige Bewerbe bestreiten. Über ein Antreten bei den ÖLV-Mehrkampf-Meisterschaften will die Hallen-WM-Zweite von 2018 kurzfristig entscheiden. "Je nachdem, was wir für Torun noch brauchen, werden es auch nur ein paar Bewerbe. Großes Ziel ist die Hallen-EM, wo es um die Medaillen geht", sagte Dadic in einer ÖLV-Aussendung vom Mittwoch.

Ihr Disziplin-Kollegin Verena Preiner bezeichnete die Hallensaison als mehr als willkommene Abwechslung in der Olympia-Vorbereitung. "Die vier Wettkämpfe in Österreich dienen als Standortbestimmung, weil wir dann früh mit der Freiluftsaison im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation beginnen werden", erklärte die WM-Dritte im Siebenkampf 2019.

Ebenfalls bereits fix für die Hallen-EM qualifiziert sind Stephanie Bendrat, Markus Fuchs, Beate Schrott, Karin Strametz (alle Sprint bzw. Hürdensprint) und Andreas Vojta. Der Mittelstreckler bestreitet am Samstag in Mondeville (FRA) den 3.000-m-Lauf und hofft dort auf viele Punkte in der Olympia-Qualifikation.