Leichtathletik: Preiner bei Hallen-ÖM mit Verletzungsproblemen

"An Hallen-EM denke ich derzeit gar nicht" - Dadic siegte auch im Weitsprung

Für Mehrkämpferin Verena Preiner ist der zweite Wettkampftag bei den Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaften in der TipsArena in Linz vorzeitig zu Ende gewesen. Die WM-Dritte im Siebenkampf musste ihren Start im Weitsprung-Bewerb am Sonntag nach dem Aufwärmen absagen. Der lädierte linke Oberschenkel-Beuger macht der 26-Jährigen weiterhin Probleme. "Beim stärkeren Belasten hat der Oberschenkelmuskel zugemacht, war ein leichtes Ziehen zu spüren", gab Preiner Einblick.

Tags zuvor hatte sie es im 60-Meter-Sprint (8,57 Sekunden) und dem Kugelstoßen (13,83 Meter) zumindest in die Ergebnislisten geschafft. Selbstvertrauen für die Anfang März angesetzte Hallen-EM in Torun konnte sie nicht tanken. "An die Hallen-EM denke ich derzeit gar nicht. Ich gehe wieder therapieren und wir werden weitere Untersuchungen machen", kündigte die Oberösterreicherin an. Den Weitsprung-Titel sicherte sich Ivona Dadic mit 6,08 Metern, nachdem sie am Samstag bereits im Kugelstoßen triumphiert hatte.

"Mein Trainer ist zufriedener als ich mit dem Wettkampf, aber angesichts der Schwierigkeiten mit dem Rücken, der mein Training in dieser Disziplin doch sehr beeinträchtigt hat, war es sehr in Ordnung", sagte Dadic. "Ich spüre wie ich mich wieder spritziger fühle, Richtung EM sollte das wieder genau passen." Einen zweiten Titel gab es am Sonntag auch für Markus Fuchs (200 Meter) und Susanne Walli (200 Meter).