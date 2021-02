Leichtathletik: Preiner gab Entwarnung - EM-Hoffnung lebt

Die am Samstag beim ÖLV-Meeting in Linz erlittene Oberschenkelblessur von Mehrkämpferin Verena Preiner ist weniger schlimm als befürchtet. Es handelt sich nicht wie schon zuletzt im Dezember um einen Muskelfasserriss. Die WM-Dritte im Siebenkampf will in den nächsten Tagen entscheiden, ob sie am Sonntag bei den Staatsmeisterschaften zumindest bei ein bis drei Bewerben antreten wird.

Auch die Hoffnung auf die Teilnahme an der Hallen-EM Anfang März in Torun habe man noch nicht aufgegeben, so Trainer Wolfgang Adler am Montag.