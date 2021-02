LA-Meistertitel für Österreichs WM-Teilnehmer Für Ryan Moseley und Clemens Zeller sind die Österreichischen Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz zu einer erfolgreichen Generalprobe für die in zwei Wochen beginnende Hallen-WM in Doha (12.-14. März) geworden. Moseley (Union Salzburg) war am Samstag im 60-m-Sprint souverän und siegte in 6,72 Sekunden, und Zeller (ULV Krems) bestritt als Belastungstest alle drei Sprintdistanzen.