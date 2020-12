Leichtathletik: Stabhochsprunger Duplantis Welt-Leichtathlet 2020

Dreispringerin Rojas gewann bei den Frauen

Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis ist Welt-Leichtathlet des Jahres. Der 21-jährige Ausnahmeathlet wurde bei einer digitalen Preisverleihung des internationalen Verbandes World Athletics am Samstag geehrt. Duplantis hat heuer mit 6,17 und 6,18 Metern zweimal den Hallen-Weltrekord verbessert und übersprang zudem mit 6,15 m die 26 Jahre alte Freiluftrekordmarke von Sergej Bubka. Allerdings gelten auch die 6,18 m in der Halle insgesamt als offizieller Weltrekord.

Bei den Frauen gewann Dreispringerin Yulimar Rojas die Wahl. Die 25-Jährige aus Venezuela ist jeweils zweifache Weltmeisterin im Freien und in der Halle. Sie stellte im Februar mit 15,43 Metern einen Hallen-Weltrekord auf.

Den Preis des Präsidenten für außergewöhnliche Leichtathleten in der Geschichte erhielten Tommie Smith, Peter Norman und John Carlos. Die US-Amerikaner Smith und Carlos hatten bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-City bei der Siegerehrung mit geballter Faust in schwarzen Lederhandschuhen gegen Rassismus protestiert. Der Australier Norman unterstützte die Aktion.