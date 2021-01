Leichtathletik: Strametz und Fuchs bei Wiener Meeting unter EM-Limit

Die internationale Topleistung beim Leichtathletik-Hallenmeeting am Samstag im Ferry-Dusika-Stadion hat die Britin Keely Hodgkinson über 800 m im U20-Weltrekord von 1:59,03 Min. aufgestellt. Das war in der noch jungen Saison ebenso Jahresweltbestleistung wie die 50,96 Sek. von Femke Bol (NED) über 400 m und die 3:37,55 Min. von Istvan Szögi (HUN) über 1.500 m. Aus ÖLV-Sicht unterboten Karin Strametz und Markus Fuchs das Limit für die Hallen-EM in Torun im März je zweimal.

Karin Strametz gewann die zwei Runden über 60 m Hürden in 8,20 bzw. 8,24 Sek. und verbesserte die am Vortag von Beate Schrott in Karlsruhe aufgestellte Jahresbestleistung (8,22). "Ich bin froh, dass die Zeiten zum Saisoneinstieg gleich so gut sind", erklärte Strametz. Fuchs lief die 60 m in 6,75 bzw. 6,73 Sek, es siegte Hallen-Europameister Jan Volko aus der Slowakei in 6,68. Mehrkämpferin Sarah Lagger gewann den Weitsprung mit 5,98 m.

Magdalena Lindner verpasste über 60 m in 7,43 Sek. das EM-Limit nur um 3/100, Alexandra Toth stieg mit 7,51 in die Saison ein.