Leichtathletik: WM-Dritte Preiner feilt auf Teneriffa an ihrer Form

Über rund drei Wochen bis 19. Dezember

Mehrkämpferin Verena Preiner hat Ende November für ein Trainingslager auf Teneriffa Quartier bezogen und bleibt da bis 19. Dezember. Neben der WM-Dritten 2019 ist auch 400-m-Spezialistin Susanne Walli sowie Athleten aus anderen Nationen wie Tschechien und Belgien dabei. Bei 25 Grad Außentemperatur sind insgesamt 36 Trainingseinheiten geplant. Bei Preiner liegt der Fokus vor allem auf Sprung und Hürdensprint-Training. Es wird bei Selbstversorgung in Appartements gewohnt.

"Das Training läuft sehr gut", wurde Preiner am Freitag in einer Aussendung zitiert. "Ich bin selbst überrascht, wie weit ich in dieser frühen Trainingsphase schon wieder bin. Wir forcieren das Technik-Training, Intensität und Trainingsumfang bewegen sich am oberen Limit."