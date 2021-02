Leichter BIP-Rückgang in Eurozone und EU

Österreich mit minus 4,3 Prozent deutlich über dem Durchschnitt - Wirtschaftsleistung in Eurozone schrumpfte Ende 2020 um 0,7 Prozent

Trotz der Coronavirus-Beschränkungen ist die Wirtschaftsleistung in der Eurozone und der Europäischen Union in den Wintermonaten 2020 nur leicht gesunken. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Schnellschätzung von Eurostat hervor. Durchschnittlich blieb der Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Eurozone und der EU mit einem Minus von 0,7 bzw. 0,5 Prozent im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal überschaubar.

Diese Rückgänge in der Eurozone und der EU folgten auf eine starke Erholung im dritten Quartal 2020 (plus 12,4 Prozent im Euroraum und plus 11,5 Prozent in der EU) und die schärfsten Rückgänge seit Beginn der Zeitreihe 1995 im zweiten Quartal (minus 11,7 Prozent im Euroraum und minus 11,4 Prozent in der EU).

Im Jahresabstand sank das BIP im Euroraum um 5,1 Prozent und in der EU um 4,8 Prozent. Im Gesamtjahr 2020 schrumpfte die Wirtschaft im Euroraum um 6,8 und in der Eurozone 6,4 Prozent.

Österreich blieb mit einem Minus von 4,3 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Allerdings lagen nur von elf Mitgliedstaaten Daten vor. Davon verzeichneten nur Italien (minus 2 Prozent) und Frankreich (minus 1,3 Prozent) einen Rückgang. Belgien, Tschechien, Deutschland, Spanien, Lettland, Litauen, Portugal und Spanien registrierten ein kleines Plus. Die Wachstumsraten zum Vorjahr waren für alle Länder weiterhin negativ.