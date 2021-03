Leichtes Erdbeben im Bodenseeraum auch in Österreich spürbar

Österreicher bei WM am ehesten für die Deutschen Bei der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika drücken die Österreicher ihre Daumen am stärksten für die Deutschen. Das Interesse an dem sportlichen Wettkampf ist allerdings eher mäßig. Das ergibt eine Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes IMAS. Es fand zudem heraus, dass die Österreicher skeptisch sind, was eine künftige Qualifikation des ÖFB für ein Großturnier betrifft.