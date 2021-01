Ein Erdbeben der Magnitude 2,3 ist am Freitagnachmittag im Norden Kärntens registriert worden. Wie der Erdbebendienst der ZAMG in einer Aussendung mitteilte, ereignete sich das Beben um 14.41 Uhr, das Epizentrum lag zehn Kilometer nordwestlich von Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan). Das Beben wurde auch in Murau in der Steiermark vereinzelt wahrgenommen. Schäden an Gebäuden waren vorerst keine bekannt, sie sind der Magnitude nach auch nicht zu erwarten.