Leitbörsen im Euroraum holen starke Verlaufsverluste auf

London grenzt Abschläge zumindest ein - Erholungsbewegung in New York lässt auch Börsenstimmung in Europa aufhellen

Die Leitbörsen in der Eurozone haben am Donnerstag im Plus geschlossen, nachdem sie im Frühhandel zunächst noch schwere Kursverluste verzeichnet hatten. Zuvor hatten die Aktienmärkte in den USA und in Asien bereits starke Abschläge hinnehmen müssen. Nachdem sich am Nachmittag dann aber eine freundliche Eröffnung an der Wall Street abzuzeichnen begann, besserte sich die Börsenstimmung auch in Europa.

Die US-Börsen bauten ihre anfänglichen Kursgewinne bereits im Frühhandel deutlich aus und die Leitbörsen der Eurozone drehten in die Gewinnzone. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 3.557,04 Punkten, nachdem er am Vormittag im Tief fast 1,8 Prozent verloren hatte. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,33 Prozent auf 13.665,93 Zähler zu. Er war zwischenzeitlich knapp 2,3 Prozent im Minus gelegen.

Außerhalb des Euroraums konnte sich der FTSE-100 in London nicht mehr aus der Verlustzone vorarbeiten. Er ging um 0,63 Prozent tiefer bei 6.526,15 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitlich war er jedoch am Vormittag noch fast zwei Prozent im Minus gelegen. In Zürich verzeichnete der SMI ebenfalls Abschläge und fiel um 0,50 Prozent auf 10.849,82 Einheiten.

Bei den Einzelwerten stiegen im Euro-Stoxx-50 die Aktien von Kone um 1,2 Prozent. Die Pandemie hat im vergangenen Jahr auch den Aufzug- und Rolltreppenhersteller belastet. Im vierten Quartal erreichte das finnische Unternehmen jedoch einen guten Abschluss. Vor allem das Neugeschäft konnte im Schlussquartal wieder zulegen - um vier Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Analysten hatten mit sinkenden Aufträgen gerechnet.

Dagegen fanden sich die Titel von BMW mit einem Minus von 0,6 Prozent auf der Verliererseite. Analysten lobten nach der am Vorabend erfolgten Vorlage von Quartalszahlen zwar die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses. Ein Händler sagte, nach dem starken Abschneiden von Volkswagen reiche dies aber nicht aus als Treiber. Der Vorsteuergewinn liege auch nur im Rahmen der Erwartungen.

Größte Verlierer im Euro-Stoxx-50 waren mit deutlichem Abstand jedoch die Titel von Nokia mit einen Minus von über 15 Prozent. Die wie der US-Titel GameStop seit einigen Tagen ins Visier von Spekulanten geratenen Papiere hatten an den vorangegangenen Tagen teils noch massiv zugelegt. Ein Händler erklärte den Kursrückgang mit den vom Online-Broker Robinhood auferlegten Handelsbeschränkungen für einige der in Internetforen gehypten Aktien.

In London brachen unterdessen die Aktien von Prudential um fast acht Prozent ein. Der Lebensversicherer erwägt eine Kapitalerhöhung. Außerdem verfolgt er nun Pläne für eine Abspaltung seiner US-Tochter Jackson National Life. Im Laufe des zweiten Quartals 2021 sollen Jackson-Aktien an die bestehenden Prudential-Aktionäre ausgegeben werden.