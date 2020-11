Leitbörsen in Fernost fester - Nikkei auf höchstem Stand seit 1991

Asiens Börsen haben am Freitag zum Teil weiter zugelegt. Nach den deutlichen Gewinnen der Vortage entwickelten sich die Kurse vor dem Wochenende aber etwas zurückhaltender. Der japanische Nikkei-225-Index schloss unterdessen auf dem höchsten Stand seit November 1991.

Marktteilnehmer bezeichneten die Lage an den internationalen Börsen als weiterhin günstig. Zum einen sei die Perspektive einer anhaltend lockeren Geldpolitik zu nennen, zum anderen bestehe mit dem "vorläufigen" Sieg von Joe Biden Hoffnungen auf eine zügige Verabschiedung eines weiteren Konjunkturpakets, schreibt die Helaba im Tagesausblick. Der Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump liegt bei den Auszählungen in den verbliebenen Bundesstaaten auf Kurs zum Sieg.

Dass Trump sich mit einer Klagewelle gegen die drohende Niederlage stemmen will, scheint die Märkte nicht allzu sehr zu tangieren. Die Börsen seien wieder auf dem Weg zurück zur Normalität, erklärte Analyst Thomas Altmannn vom Vermögensverwalter QC Partners.

Und diese Normalität besteht laut Marktstratege Jeffrey Halley vom Broker Oanda in einem Umfeld extrem niedriger Zinsen und der anhaltenden Nachfrage nach allen Anlageklassen, die noch etwas Rendite versprechen. Die vergleichsweise zurückhaltende Entwicklung der asiatischen Börsen trotz der Gewinne an der Wall Street habe an der rückläufigen Tendenz der US-Futures während des Handels in Asien gelegen, merke Halley an.

In Tokio schloss der Nikkei-225 mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 24.325,23 Punkten. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong lag zuletzt mit einem kleinen Plus von 0,07 Prozent bei 25.712,97 Punkten. Der Shanghai Composite ermäßigte sich hingegen um 0,24 Prozent auf 3.312,16 Punkte.