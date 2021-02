Leitbörsen in Fernost mehrheitlich geschlossen - Hongkong etwas höher

Hang Seng stiegt in verkürztem Handel um 0,45 Prozent - Börsen in Mumbai und Sydney ebenfalls nur wenig verändert

Die wichtigsten Handelsplätze in Asien sind am Donnerstag wegen unterschiedlicher Feiertage mehrheitlich geschlossen geblieben. Weder in Tokio noch an den Börsen in Festlandchina wurde gehandelt. In Hongkong fand wegen des anstehenden chinesischen Neujahrsfests ein verkürzter Handel statt. Der Hang Seng ging dabei um 0,45 Prozent höher bei 30.173,57 Punkten aus dem Handel.

Regulär gehandelt wurde in Mumbai. Der indische Leitindex Sensex-30 tendierte im Späthandel um 0,27 Prozent höher bei 51.445,02 Zählern. Außerhalb Asiens verlor der breite australische Aktienindex All Ordinaries 0,16 Prozent auf 7.122,10 Zähler.