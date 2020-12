Leitbörsen in Fernost mit Kursgewinnen

CSI-300 mit plus 1,9 Prozent stark - Markt in Tokio geschlossen

Die Leitbörsen in Fernost haben sich am Donnerstag mit Kursgewinnen gezeigt. So konnte der Shanghai Composite 1,72 Prozent auf 3.473,07 Zähler gewinnen. Der Hang Seng in Hongkong verbesserte sich leicht um 0,31 Prozent auf 27.231,13 Einheiten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und Shenzhen legte um deutliche 1,91 Prozent auf 5.211,29 Punkte zu. In Tokio wurde am letzten Tag des Jahres hingegen nicht mehr gehandelt.

Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich laut eines wichtigen Konjunkturindikators zum Jahresende etwas abgekühlt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) sank im Dezember von 52,1 Punkten im Vormonat auf 51,9 Punkte. Über der Marke von 50 Punkten ist von einer Ausweitung der industriellen Tätigkeit auszugehen, darunter von einer Kontraktion. Weil China die Corona-Pandemie unter Kontrolle gebracht hat und es kaum noch neue Infektionen gibt, hatte der Einkaufsmanager Index in den vergangenen Monaten immer weiter zugelegt.

Mit Sinopharm (Aktie plus 3,4 Prozent) hat nun auch in China erstmals ein Pharmahersteller eine Zulassung für die breite Anwendung eines Corona-Impfstoffes erhalten. Die Daten hätten gezeigt, dass der Impfstoff die einschlägigen Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Nationalen Lebensmittel-und Arzneimittelbehörde erfülle, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.