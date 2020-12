Leitbörsen in Fernost schließen deutlich im Minus

Global schwächerer Trend erfasst auch Fernost-Märkte - Vermögensverwaltungs-Plattform WealthNavi legt in Tokio starkes Börsendebüt hin

An Asiens wichtigsten Aktienmärkten ist es am Dienstag bergab gegangen. Anders als zu Wochenbeginn konnten sich nun auch die chinesischen Festlandsbörsen nicht mehr gegen den global schwächeren Trend stemmen.

Als anhaltende Belastung erwies sich die Nachricht vom Wochenende, dass in Großbritannien eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht ist, die möglicherweise ansteckender ist als die bisher bekannten Formen. Zudem wurde nun bekannt, dass sich in Taiwan erstmals seit über acht Monaten wieder jemand mit Corona infiziert hat, der sich nicht im Ausland angesteckt hat.

Der Shanghai Composite verlor satte 1,86 Prozent auf 3.356,78 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 0,71 Prozent nach unten auf 26.119,25 Zähler. Unterdessen gab auch der Nikkei-225 in Tokio deutliche 1,04 Prozent 26.436,39 Zähler.

Derweil legte die auf automatisierte Empfehlungen spezialisierte Vermögensverwaltungs-Plattform WealthNavi in Tokio ein erfolgreiches Börsendebüt hin: Die Aktie beendete ihren ersten Handelstag 68 Prozent über dem Ausgabepreis.

Der All Ordinaries Index in Sydney schloss am Dienstag mit Verlusten von 1,08 Prozent bei 6.845,50 Einheiten. Der Sensex-30 in Mumbai tendierte zuletzt mit Zugewinnen von 0,78 Prozent bei 45.910,55 Einheiten.