Leitbörsen in Fernost schließen mit Gewinnen - China-Daten stützen

Caixin-Einkaufsmanagerindizex auf höchstem Stand seit fast zehn Jahren - Shanghai Composite zieht um 1,77 Prozent an

Nach dem starken November haben Asiens wichtigste Aktienmärkte zum Start in den neuen Monat Dezember Kursgewinne eingefahren. Erneut trugen gute Wirtschaftsdaten aus China trugen am Dienstag zur positiven Stimmung bei.

Der Shanghai Composite ging mit einem satten Plus von 1,77 Prozent bei 3.451,94 Punkten aus dem Handel. In Hongkong legte der Hang Seng 0,86 Prozent auf 26.567,68 Einheiten zu. Der japanische Leitindex Nikkei-225 stieg an der Börse in Tokio um 1,34 Prozent auf 26.787,54 Punkte.

Der indische Leitindex Sensex-30 lag im Späthandel 1,26 Prozent im Plus und stand damit bei 44.705,72 Zählern. Außerhalb Asiens gewann der breit gefasste australische Aktienindex All Ordinaries 1,04 Prozent auf 6.812,20 Punkte.

In China deutet auch der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe auf eine kräftig Erholung des wichtigen Sektors hin. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie kletterte im November auf 54,9 (Oktober: 53,6) Punkte. Dies sei der höchste Wert seit fast zehn Jahren, teilte das Wirtschaftsmagazin am Dienstag in Peking mit. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Bereits am Montag hatte die Regierung ihren Einkaufsmanagerindex für die Industrie vorgelegt. Dieser konzentriert sich vor allem auf die großen und staatlich dominierten Konzerne - und auch dieser Indikator fiel besser aus, als Experten erwartet hatten. Er legte auf 52,1 (Oktober: 51,4) Punkte zu. Experten hatten lediglich mit einem minimalen Anstieg gerechnet.

Bei den Einzelwerten gerieten die Aktien des Arzneiherstellers Sino Biopharmaceutical in Hongkong mit Abschlägen im zweistelligen Prozentbereich unter die Räder, weil der Konzern mit seinem Gewinnausweis für das dritte Quartal die Erwartungen verfehlte.

Die Aktien von Xiaomi verloren ebenfalls in Hongkong trotz positiver Marktforschungsdaten 1,32 Prozent. Der chinesische Konzern hat im dritten Quartal den Marktbeobachtern von Gartner zufolge mehr Smartphones als Apple verkauft und den iPhone-Hersteller damit vom Podest der drei größten Smartphone-Anbieter verstoßen. Während Xiaomi - vor allem bekannt für seine Mi-Reihe - 44,4 Millionen Geräte verkaufte, kam Apple auf knapp 40,6 Millionen iPhones im Zeitraum Juli bis September. Die ersten beiden Plätze nehmen Samsung und Huawei ein.