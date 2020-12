Leitbörsen in Fernost schließen ohne klare Richtung

Positive Nachricht über US-Konjunkturpaket steht erneuten Virussorgen durch Mutation in Großbritannien gegenüber

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es auf dem chinesischen Festland deutlich nach oben ging, verzeichneten sowohl Hongkong als auch Japan Verluste.

Der japanische Nikkei-225 gab um 0,18 Prozent auf 26.714,42 Punkte nach. Auch der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 0,72 Prozent auf 26.306,68 Zähler. Der Shanghai Composite beendete den Handel unterdessen um 0,76 Prozent höher bei 3.420,57 Einheiten.

Der lange erhofften Nachricht, dass sich die Republikaner und Demokraten in den USA auf ein weiteres Corona-Hilfspaket geeinigt haben, standen negative Neuigkeiten aus Großbritannien gegenüber: Wegen der dort verbreiteten neuen, offensichtlich ansteckenderen Variante des Coronavirus schottet sich Europa zum Wochenbeginn zunehmend vom Vereinigten Königreich ab.

In Syndey schloss der All Ordinaries Index unterdessen um 0,06 Prozent tiefer bei 6.920,00 Punkten. Der Sensex-30 in Mumbai tendierte zuletzt mit herben Abschlägen von 2,44 Prozent bei 45.812,60 Einheiten.