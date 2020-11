Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend höher

Nur Tokio im Minus nach Gewinnmitnahmen - Am Vortag hatte der Nikkei-225 erstmals seit 29 Jahren über 26.000 Punkten geschlossen.

Die Leitbörsen in Fernost haben am Mittwoch überwiegend höher gezeigt. In Japan nahmen hingegen Anleger nach der jüngsten Rally und zunehmender Sorgen um steigende Corona-Neuinfektionen in Tokio Gewinne mit. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel gegen den allgemein positiven Trend um 1,10 Prozent auf 25.728,14 Punkte. Erstmals wieder seit 29 Jahren hatte er tags zuvor über 26.000 Punkte geschlossen.

In der gerade einmal rund zwei Wochen laufenden Rally stieg er damit um etwas mehr als 13 Prozent. Von Fundamentaldaten werde dieser starke Zuwachs allerdings nicht untermauert, warnen Marktstrategen. Dies auch dann nicht, obwohl sich die japanische Wirtschaft aus der Rezession befreit habe.

Außerdem rückten wieder die Sorgen um die Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen in den Blick, nachdem in der Hauptstadt ein Rekordwert von knapp unter 500 Neuinfektionen gemeldet wurde. Tokio treffe nun Vorkehrungen, um gegebenenfalls die höchste Alarmstufe auszurufen.

Der Hang Seng Index in Hongkong gewann 0,49 Prozent auf 26.544,29 Einheiten und verbuchte damit seinen dritten Gewinntag in Folge. Der Shanghai Composite befestigte sich 0,22 Prozent auf 3.347,30 Punkte.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit positiven Vorzeichen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 44.133,00 Zählern mit plus 0,41 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg um 0,43 Prozent auf 6.726,50 Einheiten.