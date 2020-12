Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend höher

Positive Impfstoff-Nachrichten stützen Kurse - Stimmung in japanischen Manageretagen hellt sich weiter auf

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mehrheitlich mit Kursaufschlägen in die neue Woche gestartet. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass die USA dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer eine Notfallzulassung erteilt haben und bereits an diesem Montag mit dem Impfen begonnen werden soll.

"Der Impfstoff hat und wird wahrscheinlich weiterhin Rückenwind für den Markt bieten und es den Anlegern ermöglichen, über Rekordwerte bei Fallzahlen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen hinwegzusehen", sagten die Analysten von JPMorgan am Montag.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 beendete den Handel mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 26.732,44 Punkten. Der Shanghai-Composite schloss mit Zugewinnen von 0,66 Prozent bei 3.369,12 Zählern. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging der Hang-Seng-Index hingegen mit einem Minus von 0,44 Prozent bei 26.389,52 Einheiten aus dem Handel.

Die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie hellt sich nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie weiter auf. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der japanischen Notenbank unter rund 10.000 Unternehmen des Landes hervorgeht, stieg der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum Dezember von minus 27 auf minus 10.

Ein negativer Index bedeutet allerdings, dass die Pessimisten in der Industrie weiterhin in der Mehrheit sind. Damit hat sich jedoch die Stimmung im nun zweiten Quartal verbessert, und zwar noch deutlicher als viele Ökonomen in Japan erwartet hatten.

In Sydney schloss der All Ordinaries Index mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 6.900,30 Punkten. Der Sensex-30 in Mumbai tendierte zuletzt mit Aufschlägen von 0,32 Prozent bei 46.246,16 Zähler.