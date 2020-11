Leitbörsen in Fernost schließen uneinheitlich

Nikkei-225 in Tokio schließt erstmals seit 1991 wieder über 26.000 Punkten - Shanghai Composite geht jedoch leichter aus dem Handel

Die Aussicht auf einen zweiten hochwirksamen Impfstoff im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Aktienmärkte in Asien am Dienstag überwiegend gestützt. Mit dem US-Pharmakonzern Moderna hat ein weiterer Hersteller vielversprechende Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt. Der offenbar hochwirksame Impfstoff ist zudem vergleichsweise lange bei normaler Kühlschranktemperatur lagerbar.

Der japanische Nikkei-225 ging nach einem starken Wochenauftakt 0,42 Prozent höher bei 26.014,62 Punkten aus dem Handel. Damit schloss der Leitindex des Landes erstmals seit 1991 wieder über 26. 000 Punkte. Immobilien- und Finanzwerte waren in Tokio besonders gefragt. Die größten Verluste verzeichneten Aktien aus den Branchen Kommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen.

Zu Wochenbeginn bereits hatte der Nikkei 225 davon profitiert, dass sich die heimische Wirtschaft aus der Rezession befreien konnte. Auf kurze Sicht signalisiere die Rally seit Anfang November eine Überhitzung des Marktes, sagte Fumio Matsumoto, der Chefstratege des Handelshauses Okasan Securities.

Der Hang Seng in Hongkong schloss mit 0,13 Prozent leicht im Plus bei 26.415,09 Einheiten. Der Shanghai Composite verlor hingegen 0,21 Prozent auf 3.339,89 Punkte. In Sydney gewann der All Ordinaries Index am Dienstag 0,16 Prozent auf 6.697,80 Zähler. Der Sensex-30 in Mumbai stand zuletzt mit 1,08 Prozent klar im Plus bei 43.912,32 Punkten.