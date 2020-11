Leitbörsen in Fernost schließen uneinheitlich

Corona-Infektionszahlen belasten japanische Aktien

Die asiatischen Börsen haben vor dem Wochenende an die uneinheitliche Entwicklung vom Donnerstag angeknüpft. Erneut waren die Kursveränderungen an den meisten Märkten überschaubar. Damit setzte sich die Konsolidierung der Vortage fort.

In Japan habe die Entwicklung der Corona-Infektionen belastet, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Zudem sei der Verbraucherpreisindex des Landes im Oktober deutlich gefallen, was von der anhaltend deflationären Lage zeuge. Der Rückgang der Verbraucherpreise in Südkorea sei unterdessen auf die Entwicklung der Landeswährung und die niedrigen Energiepreise zurückzuführen, so Halley.

Die australische Börse präsentierte sich dagegen wenig verändert. Als positive Nachricht werteten die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid, dass die Lockdown-Maßnahmen in Südaustralien früher als geplant gelockert werden sollen.

Der japanische Nikkei-225 beendete den Handel mit minus 0,42 Prozent bei 25.527,37 Punkten. Der Shanghai Composite befestigte sich um 0,44 Prozent bei 3.377,73 Punkte. In Hongkong legte der Hang Seng zuletzt um 0,36 Prozent auf 26.451,54 Punkte zu.