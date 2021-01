Leitbörsen in Fernost schließen uneinheitlich

Gewinne in Japan und Hongkong - Verluste in Festlandchina und Taiwan - Wenig Bewegung in Südkorea und Indien

Die Leitbörsen in Asien haben sich am Donnerstag erneut uneinheitlich entwickelt. Gewinnen in Tokio und Hongkong standen Verluste an den chinesischen Festlandsbörsen gegenüber. An den sonstigen größeren Handelsplätzen kam es zu eher überschaubaren Veränderungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss um 0,85 Prozent fester bei 28.698,26 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong stieg um 0,93 Prozent auf 28.496,86 Zähler.

Der CSI-300-Index, der die Entwicklung an den chinesischen Festlandsbörsen widerspiegelt, fiel dagegen um 1,93 Prozent auf 5.470,46 Punkte. Der Composite-Index der Börse in Shanghai gab um 0,91 Prozent auf 3.656,90 Zähler nach.

Wie schon am Vortag hätten die Börse in Tokio und einige andere Marktplätze mit steigenden Kursen von der leicht positiven Tendenz an der Wall Street profitiert, merkte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. Die vergleichsweise deutlichen Abgaben am volatilen chinesischen Festlandsaktienmarkt begründete Hally indes mit wachsender Vorsicht. Die stark gestiegenen Bewertungen sorgten dafür, dass Anleger zunehmend Gewinne realisierten. Hinzu komme eine gewisse Zurückhaltung wegen der Restriktionen in Teilen Chinas angesichts neuer Corona-Fälle.

Verluste verzeichnete auch die Börse in Taiwan. Hier belasteten die Abgaben des Schwergewichts Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Der Halbleiterhersteller hatte eigentlich einen besser als von Analysten erwartet ausgefallenem Nettogewinn für das abgelaufene Quartal berichtet. Nach anfänglichen Zuwächsen setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein und die Aktie verlor 2,8 Prozent. Seit Anfang des vergangenen Jahres sind TSCM um rund 70 Prozent gestiegen.

Dagegen hielt sich der südkoreanische Kospi-Index auf seinem hohen Niveau. "Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen in vielen Abnehmerländern profitiert der exportorientierte Aktienmarkt Südkoreas von der anhaltend hohen Nachfrage aus dem Ausland", hieß es dazu in einem Kommentar der Postbank. "Im weiteren Jahresverlauf sollten der wieder erstarkende globale Konjunkturzyklus und weltweit zunehmende Investitionen für zusätzlichen Antrieb sorgen."

Im Mumbai stieg der indische Leitindex Sensex-30 im Späthandel zuletzt um geringfügige 0,10 Prozent auf 49.540,63 Einheiten. Außerhalb Asiens legte der breite australische Aktienindex All Ordinaries 0,41 Prozent auf 6.982,70 Zähler zu.