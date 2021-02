Leitbörsen in Fernost uneinheitlich - Mehrere Börsen geschlossen

Börse Tokio schließt im Plus Der Tokioter Aktienmarkt hat sich am Freitag mit einem Plus in ein verlängertes Wochenende verabschiedet. Am kommenden Montag bleibt die Börse Tokio wegen eines Feiertages geschlossen. Der Nikkei-225 Index stieg 148,93 Punkte oder 1,40 Prozent auf 10.801,57 Zähler. Für den Leitindex bedeutete das neuerliche Plus auch auf Wochensicht einen Gewinn, und zwar in Höhe von 1,06 Prozent. Damit hat der Nikkei die neunte Woche in Folge zugelegt.