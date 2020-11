Leitindex in Seoul auf Rekordstand - Nikkei auf 30-Jahreshoch

Gute Wirtschaftsdaten und Hoffnung auf Impfstoff geben asiatischen Börsen Aufwind

Verbesserte Wirtschaftsdaten und die Hoffnung auf einen baldigen Covid-Impfstoff haben die Börsen in Japan und Südkorea auf Höchststände getrieben. In Japan, wo die Börsen am Vortag wegen eines Feiertages geschlossen waren, stieg der Leitindex Nikkei 225 um 2,5 Prozent auf 26.165,59 Punkte und damit auf den höchsten Wert seit fast 30 Jahren. An der Börse in Seoul erreichte der Leitindex Kospi einen Rekordstand.

Die Kurse stiegen am Dienstag in der südkoreanischen Hauptstadt um 0,58 Prozent auf 2.617,76 Zähler.

Trotz des jüngsten Aufwärtstrends bei den Coronaneuinfektionen und der verschärften Versammlungsbeschränkungen für den Großraum Seoul war es der fünfte Tagesanstieg in Folge. Die Gesundheitsbehörden hatten mitgeteilt, dass am Montag 349 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus erfasst worden seien. Die Gesamtzahl der Infektionen kletterte demnach auf 31.353. Bisher war Südkorea ohne einen großflächigen Lockdown ausgekommen.