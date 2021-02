Nehammer: "Paradigmenwechsel in der Polizei eingeleitet"

Am heutigen Tag des Europäischen Notrufs sind die Leitzentralen des Innenministeriums ISO-zertifiziert worden. "Österreich ist somit innerhalb der Europäischen Union das erste und derzeit einzige Land mit ISO-zertifizierten Leitzentralen, in denen die Polizei mit einem bundesweit einheitlichen IT-System (ELKOS) mit Kundinnen und Kunden interagieren bzw. Notrufe entgegennehmen sowie Polizeieinsätze bundesweit koordinieren kann", hieß es in einer Aussendung des Ressorts.

"Die neuen Landesleitzentralen haben einen Paradigmenwechsel in der Polizei eingeleitet", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Das neue Einsatzleit- und Kommunikationssystem ELKOS bilde die Grundlage für die Qualität der Leitstellenarbeit "nach höchstem internationalem Standard". Dennoch könne die modernste Technologie nicht "ohne die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den gewünschten Service ermöglichen", so Nehammer.

"Mit dem Projekt 'Leitstelle Neu' wurden aus 99 Leitstellen neun Landesleitzentralen", erklärte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, bei der Entgegennahme der Zertifizierung. Das Innenministerium folgte damit einer Empfehlung des Rechnungshofs, in allen Bundesländern einheitliche Leitzentralen einzurichten.