Lenker ließ nach Unfall in Steiermark verletzte Beifahrerin zurück

20-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw stellte sich einige Zeit später der Polizei - Alkotest positiv

Ein 20-Jähriger hat in der Nacht auf Montag im obersteirischen Bezirk Bruck/Mürzzuschlag einen Autounfall verursacht und seine verletzte Beifahrerin (24) an Ort und Stelle zurückgelassen. Etwa zwei Stunden später stellte er sich der Polizei. Der Mann war alkoholisiert, wie ein Test ergab. Die Verletzte wurde ins LKH Bruck/Mur eingeliefert, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte.

Der Mann aus dem Bezirk war gegen 23.15 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der Veitschtalstraße (L102) von der Veitsch kommend in Richtung Auffahrt zur S6 bei Mitterdorf unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich eine Bekannte des Mannes, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Bei Mitterdorf im Mürztal kam der Lenker aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 100 Meter im Straßengraben weiter, bevor er gegen eine Böschung prallte. Dabei kam der Kastenwagen auf der rechten Fahrzeugseite zu liegen, sodass sich beide Insassen vorerst nicht selbst befreien konnten. Ein nachkommender Fahrzeuglenker kletterte auf den Klein-Transporter, öffnete die Tür und holte beide Unfallopfer heraus. Der 20-Jährige flüchtete sofort zu Fuß. Der Ersthelfer alarmierte die Polizei und kümmerte sich um die 24-Jährige. Sie wurde ins Spital gebracht.

Gegen 0.45 Uhr meldete sich der 20-Jährige schließlich beim Polizei-Notruf und stellte sich dann. Er war rund sieben Kilometer weit zu einem Bekannten geflüchtet. Ein Alkotest bei ihm ergab eine leichte Alkoholisierung. Er wurde vorsichtshalber ebenfalls zur Untersuchung ins LKH Bruck eingeliefert. Am Klein-Lkw entstand ein Totalschaden.