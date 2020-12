Lenker stieß in Kärnten mit Pkw Fußgängerin nieder - schwer verletzt

Alkotest des Autofahrers verlief negativ

Ein 59 Jahre alter Pkw-Lenker aus Klagenfurt-Land hat am Abend des Stefanitages in Feldkirchen in Kärnten eine 50 Jahre alte Fußgängerin niedergestoßen. Der Mann wollte aus einer Wohnanlage in eine Gemeindestraße einbiegen. Die Frau wurde vom Wagen erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest mit dem Autofahrer verlief negativ, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mitteilte.