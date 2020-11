Lenzing - Berenberg erhöht Kursziel deutlich von 45 auf 70 Euro

Anlageempfehlung "Hold" bleibt unverändert - Kursziel nun näher bei aktuellem Kurs von 68,30 Euro

Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing deutlich von 45,00 auf 70,00 Euro erhöht. Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" behielt Analyst Sebastian Bray in seiner jüngsten Studie dagegen unverändert bei.

Das Kursziel liegt nun wieder näher am aktuellen Kurs, am Mittwochnachmittag wurden die Titel an der Wiener Börse zuletzt mit 68,30 Euro gehandelt. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen einen deutlichen Kursanstieg hingelegt, Anfang Oktober war sie noch bei rund 45 Euro gestanden.

Das Geschäftsjahr 2019 und das erste Halbjahr 2020 seien holprig verlaufen, nun entwickle sich das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag bei der Lenzing-Aktie jedoch wieder in eine ausgeglichenere Richtung. Der Analyst verweist dazu vor allem auf die Stabilisierung der Viskosepreise. "Die Viskosebranche hat anscheinend seine Lust auf selbstzugefügten Schmerz durch den Aufbau von Kapazitäten verloren und die chinesische Nachfrage ist robust", beurteilt Bray die aktuelle Lage.

Seiner Einschätzung nach dürften asiatische Konkurrenten in den nächsten Jahren erfolgreich ihre Produktionskosten senken können, derzeit sei an der Bewertung der Lenzing-Aktien jedoch nicht genug zu beanstanden, um die neutrale Anlageempfehlung zu verändern.

Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 0,39 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2020 sowie bei 3,28 Euro (2021) und 4,69 Euro (2022) für die beiden Folgejahre. Mit Ausschüttungen rechnet der Berenberg-Analyst in den drei Geschäftsjahren nicht.

