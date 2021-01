Lenzing - Berenberg erhöht Kursziel von 70 auf 85 Euro

Anlageempfehlung "Hold" bleibt aufrecht - Preiserholung bei Viskose stützt Aktienkurs - Analyst sieht aber nun hohe Bewertung

Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing von 70,00 auf 85,00 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung "Hold" beließ Analyst Sebastian Bray in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse aufrecht.

Zum Vergleich: Am frühen Freitagnachmittag standen die Aktien an der Wiener Börse bei 85,40 Euro und notierten damit um gut zweieinhalb Prozent höher als beim Schlusskurs des Vortages. Die Titel sind in den vergangenen drei Monaten stark gestiegen, Ende August waren sie noch bei nur knapp über 40 Euro gehandelt worden.

Berenberg-Analyst Bray hat nun seine Schätzungen für den Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) in den Jahren 2021 und 2022 um über zehn Prozent erhöht. Dies widerspiegle die von China ausgehende Erholung der Viskosepreise, erläutert er in der Analyse. Die aktuelle Bewertung sei gemessen am Verhältnis von Unternehmenswert (EV) zum EBITDA aber deutlich über dem historischen Durchschnitt und auch höher als bei vielen europäischen Zyklikern. In der kurzen Frist würden die Lenzing-Aktien von der erwähnten Preiserholung profitieren, der langfristige Ausblick für Angebot und Nachfrage nach Lyocell wie auch für Chemiezellstoff sei jedoch "uninspirierend", schreibt der Analyst weiter.

Seine Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 0,47 Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 sowie bei 3,23 Euro (2021), 4,50 Euro (2022) und 6,59 Euro (2023) für die drei Folgejahre. Mit Ausschüttungen rechnet der Berenberg-Analyst in den vier Geschäftsjahren nicht.

