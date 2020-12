Lenzing-Chef: Markt für Schutzmasken auch nach der Corona-Pandemie

Joint Venture Hygiene Austria produziert derzeit 15 Millionen Masken im Monat - Positiver Trend für Lenzing setzt sich fort

Lenzing-Chef Stefan Doboczky sieht auch nach der Corona-Pandemie einen Markt für Schutzmasken des Joint Ventures Hygiene Austria, das Lenzing mit Palmers gegründet hat. Mit steigender Bekanntheit werde man auch andere Produkte - etwa Hygienetücher - stärker verkaufen, sagte Doboczky dem "Kurier" (Dienstag). Für Lenzing selbst setze sich der positive Trend des dritten Quartals fort.

Mit den Produkten des Joint Ventures sei man bei den großen Retailern gelandet und habe auch Aufträge der öffentlichen Hand gewonnen, aber im Geschäftsgebaren sei die Bedeutung der Politik "verschwindend gering", betonte der Lenzing-Chef.

Den Markt für Mund-Nasen-Schutz- und FFP2-Masken werde es auch nach der Pandemie geben, wenn auch kleiner. Derzeit produziere Hygiene Austria mehr als 15 Millionen Masken im Monat. Am Ziel von 25 Millionen halte man immer noch fest, allerdings sei man ursprünglich davon ausgegangen, im Mund-Nasen-Schutz-Bereich stärker auszubauen, nun sei man aber eher im Bereich der FFP2-Masken.

Für den Faserhersteller Lenzing habe sich der positive Trend des dritten Quartals bestätigt, aber "es bleibt ein schwieriges Jahr", so Doboczky. An einen Mitarbeiterabbau nach der Krise denke man nicht. Wir werden alles daran setzen, dass wir unseren Mitarbeiterstand auch in den nächsten Quartalen weiter auf- und nicht abbauen."