Lenzing - Deutsche Bank erhöht Kursziel von 94 auf 145 Euro

"Buy"-Empfehlung bestätigt - Analyst sieht drei weitere, möglicherweise teilweise übersehene Kurstreiber für Aktie von Faserhersteller

Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing deutlich von 94 auf 145 Euro erhöht. Gleichzeitig bestätigte der Deutsche-Bank-Analyst Lars Vom-Cleff die Anlageempfehlung "Buy" in seiner jüngsten Kurzstudie.

In dieser wolle er die Aufmerksamkeit auf drei Themen lenken, die zwar nicht unbedingt neu seien, aber zumindest teilweise übersehen würden, schreibt der Analyst. Sowohl das auf die Produktion von Schutzmasken spezialisierte Joint-Venture von Lenzing und Palmers - Hygiene Austria - als auch die jüngste Entwicklung der Viskosepreise sollten die Rentabilität des Faserherstellers weiter antreiben, führt Vom-Cleff aus.

Als dritten Punkt nennt er den vor wenigen Wochen erfolgten Börsengang des schwedischen Unternehmens Renewcell. Dieser könnte die Aufmerksamkeit des Kapitalmarkts auf die neue Fasergeneration Refibra von Lenzing lenken. "Unter dem Strich heißt das: Wir haben uns bereits mit unserer letzten Studie als Optimisten gesehen, aber in der Zwischenzeit sehen wir sogar noch mehr Sonnenschein am Horizont", schlussfolgert der Analyst.

Zum Vergleich: Am Mittwoch gingen die Lenzing-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,93 Prozent bei 112,40 Euro aus dem Handel.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)