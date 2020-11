Lenzing - RCB stuft Aktie von "hold" auf "buy", neues Kursziel 83 EUR

Kursziel von 66 auf 83 Euro nach oben revidiert

Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Faserherstellers Lenzing von "hold" auf "buy" nach oben revidiert. Auch das Kursziel wurde von der Analystin Teresa Schinwald von 66 auf 83 Euro erhöht.

Für das 4. Quartal hatte das Lenzing-Management sequenzielle Verbesserungen angedeutet. Die Fasermärkte hätten sich von ihren Tiefs im August erholt und auch die Nachfrage aus Asien zog an. Zudem waren die Preise für Fasern im September und Oktober wieder merklich hoch geklettert.

Am Montagnachmittag legten die Lenzing-Papiere an der Wiener Börse in einem starken Umfeld um 1,23 Prozent auf 66,00 Euro zu.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

