Lenzing will transparente Lieferketten

Der oberösterreichische Textilhersteller Lenzing will wissen, woher seine Rohstoffe kommen und setzt dabei auf eine verbesserte Rückverfolgbarkeit seiner Lieferketten. Um hier für mehr Transparenz zu sorgen, führt der Konzern die entsprechende Blockchain-Technologie ein, wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab. "Nach mehreren erfolgreichen Pilotprojekten mit dem Technologieunternehmen TextileGenesis(TM) erfolgte nun die Einführung einer digitalen Plattform."

Lenzing stellt holzbasierte Spezialfasern her. Die Blockchain-Technologie des Hongkonger Start-ups TextileGenesis(TM) setze der Konzern seit 2019 ein, "um die Rückverfolgbarkeit von Textilien über alle Produktions- und Vertriebsstufen bis zurück zu den Fasern sicherzustellen". Diese Woche, Donnerstag, sei nun die Einführung der digitalen Plattform für die Marken Tencel(TM) und Lenzing(TM) Ecovero(TM) erfolgt. Kunden und Partner sowie Konsumenten behielten damit ab sofort "den Überblick über die gesamte textile Lieferkette", so Lenzing. Mit der Plattform unterstütze der Konzern die gesamte Lieferkette dabei, "die steigenden Anforderungen hinsichtlich Transparenz und Nachhaltigkeit zu erfüllen".

In den vergangenen zwölf Monaten absolvierten Lenzing und TextileGenesis(TM) den Angaben zufolge gemeinsam mit ausgewählten Partnern wie H&M, ArmedAngels, Mara Hoffman und Chicks bereits ein Pilotprogramm und Feldversuche. Die globale Einführung der Plattform erfolge nun in mehreren Phasen. Noch heuer würden 150 südasiatische Partner aus Indien, Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka den "Onboarding"-Prozess abschließen. Im ersten Quartal 2021 würden dann mehr als 300 weitere Partner in China und der Türkei dem Programm beitreten. Bis zum zweiten Quartal kommenden Jahres soll eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Lieferkette gewährleistet werden können.

"Das Feedback unserer Partner entlang der Lieferkette auf die Pilotprojekte im vergangenen Jahr war sehr positiv. Sie haben uns ermutigt, die weltweite Einführung der Rückverfolgung von Lenzing Fasern weiter voranzutreiben", so Lenzing-Vorstand Robert van de Kerkhof. Die Bekleidungs- und Heimtextilprodukte aus den Fasern Tencel(TM) und Lenzing(TM) und Ecovero(TM) seien "nachhaltig und klimafreundlich".

Angesichts "zunehmender Compliance- und Reputationsrisiken" hätten sich die CEOs und Vorstände der Top-100-Modemarken verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren 100 Prozent nachhaltige und rückverfolgbare Fasern zu verwenden, wobei Transparenz dabei im Fokus stehe. Mithilfe der Fibercoins(TM)-Technologie schaffe die neue Plattform "eine digitale Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette", betonte der Vorstandschef und Gründer von TextileGenesis(TM), Amit Gautam. Die Faserlieferungen hätten einen "Fingerabdruck", was Fälschungen vorbeuge.