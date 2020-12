Leogang und Hittisau im Rennen um Europäischen Museumspreis 2021

Bergbau- und Gotikmuseum Leogang sowie Frauenmuseum Hittisau unter 27 Kandidaten - Termin für Preisverleihung noch offen

Zwei österreichische Kandidaten finden sich unter den 27 Nominierten für den Europäischen Museumspreis 2021: Das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang sowie das Frauenmuseum Hittisau haben es in die finale Auswahl der vom Europäischen Museumsforum (EMF) vergebenen Auszeichnung geschafft. Sie konkurrieren mit Häusern aus Belgien, Kroatien, Deutschland oder der Schweiz. Ein Termin für die Preisverleihung ist aufgrund der Coronakrise noch offen.

Weitere mögliche Kandidaten, die von der Auswahljury heuer nicht besucht werden konnten, sollen für die Preisverleihung 2022 berücksichtigt werden. Ausständig ist außerdem noch der Gewinner des aktuellen Jahrgangs, wurde doch die für Ende April in Cardiff geplante Preisverleihung coronabedingt abgesagt. Chancen auf die Auszeichnung für 2020 haben u.a. das Museum für Geschichte des Universalmuseum Joanneum in Graz sowie das Haus der Geschichte Österreich in Wien. Hier ist allerdings die Konkurrenz um einiges größer, gibt es doch insgesamt über 50 Nominierte.

(S E R V I C E - https://europeanforum.museum)