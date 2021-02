Leonard Bernstein Award an britische Pianistin Isata Kanneh-Mason

Auszeichnung mit 10.000 Euro dotiert - Soll am 20. August in Lübeck verliehen werden

Die britische Pianistin Isata Kanneh-Mason erhält heuer den mit 10.000 Euro dotierten Leonard Bernstein Award, teilte das Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF). Der Preis soll am 20. August im Rahmen eines Preisträgerkonzerts in Lübeck verliehen werden. Die Auszeichnung wird im Rahmen des Festivals seit 2002 an herausragende Nachwuchskünstler vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählte etwa der Salzburger Percussionist Martin Grubinger.