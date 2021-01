Lettland erinnert der Barrikaden-Tage vor 30 Jahren

Fünf Menschen starben im Freiheitskampf gegen Sowjettruppen am 20. Jänner 1991

Lettland hat am Mittwoch an die Barrikaden-Tage vor 30 Jahren erinnert. Hunderttausende Menschen verschanzten sich damals tagelang in der Altstadt von Riga und schützten wichtige Gebäude in der Hauptstadt der damaligen Sowjetrepublik vor sowjetischen Truppen. Fünf Menschen starben im Freiheitskampf, als am 20. Jänner 1991 Spezialeinheiten das Innenministerium stürmten.

In Gedenken an die Opfer und die damaligen Ereignisse legte die Staatsführung des heutigen EU- und NATO-Landes Blumen an den historischen Schauplätzen nieder - angesichts der Corona-Pandemie jeweils einzeln und allein. "Die Barrikaden symbolisieren den Willen unseres Volkes, unseren Staat zu verteidigen", sagte Staatspräsident Egils Levits bei einer Gedenkveranstaltung in der Vorwoche. Der Mut und die Entschlossenheit der Menschen zum gewaltfreien Widerstand habe damals eine klare Botschaft an die Welt gesandt. Die sogenannten Barrikaden-Tage gelten als ein wichtiges Ereignis auf dem Weg der baltischen Länder in die Unabhängigkeit von der Sowjetunion, die sich die drei Ostseestaaten im Zweiten Weltkrieg einverleibt hatte.

Errichtet wurden die Barrikaden in Riga nach dem "Blutsonntag" von Vilnius im benachbarten Litauen. Dort waren in der Nacht zum 13. Jänner 1991 14 Zivilisten getötet und Hunderte verletzt worden, als sie den Fernsehturm vor der Erstürmung durch eine sowjetische Spezialeinheit schützen wollten. In Lettland rief daraufhin die für die Unabhängigkeit eintretende Volksfront zum kollektiven Widerstand auf. Die Barrikaden in Riga blieben bis zum 27. Jänner bestehen.

Einen Eindruck von den damaligen Ereignissen vermittelt eine Online-Ausstellung der lettische Botschaft in Berlin. Zum 30. Jahrestag zeigt die diplomatische Vertretung bisher unbekannte schwarz-weiß Aufnahmen eines holländischen Fotografen, der die Barrikaden-Tage im Jänner 1991 dokumentierte.