Letzte Expertenhearings zum Klimavolksbegehren im Umweltausschuss

Vertreter fordern gemeinsamen und verbindlichen Fahrplan zur Klimaneutralität 2040

Im Umweltausschuss haben am Mittwoch die letzten Expertenhearings zum Klimavolksbegehren stattgefunden. "Die Bemühungen der Politik greifen bisher zu kurz. In der nächsten Umweltausschusssitzung müssen starke Maßnahmen beschlossen werden. Gerade in der aktuellen Situation gilt, wer Wirtschaft und Arbeitsmarkt zukunftsfähig machen will, der muss jetzt konsequente Klimapolitik betreiben", betonte Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens.

Im Ausschuss sprachen unter anderem sprachen Karl Steininger vom Wegener Center Universität Graz, Angela Köppel vom WIFO und Michael Soder von der Arbeiterkammer Wien zu den Chancen einer nachhaltigen Energiewende, klimafreundlicher Mobilität und einer sozial gerechten und ökologisch verträglichen Steuer- und Subventionspolitik. Mit Verweis "auf diese klare Botschaft" appellierten die Vertreter des Klimavolksbegehrens an alle Parteien, umgehend einen gemeinsamen und verbindlichen Fahrplan zur Klimaneutralität 2040 aufzusetzen. Bürger und Unternehmen würden jetzt Planbarkeit benötigen und das bedeute klare Zielvorgaben und Zwischenziele auf dem Weg in eine klimataugliche Zukunft. Nach den Expertenhearings brauche es jetzt transparente Verhandlungen.

(S E R V I C E - https://klimavolksbegehren.at)