Libyens Abgeordnete beraten in Marokko über vereintes Parlament

Erste Begegnung der Abgeordneten aus Tripolis und Tobruk seit Jahren

Dutzende Abgeordnete aus Libyens gespaltenem Parlament haben sich in Marokko zu Gesprächen über die Vereinigung ihrer beiden Volksvertretungen getroffen. Bei dem noch bis Mittwoch laufenden Treffen geht es zunächst nur um Beratungen. Entscheidungen sollen nach Worten des Presseberaters von Aguila Saleh, Vorsitzender des Parlaments in Ost-Libyen, noch nicht gefasst werden.

Das Treffen in Tanger markiert die erste Begegnung der Abgeordneten aus der Hauptstadt Tripolis und Tobruk in Ost-Libyen seit Jahren. Libyen ist seit 2014 in zwei militärische und politische Lager geteilt, die mit Verbündeten um die Macht im Land ringen. In der Hauptstadt Tripolis hat die von der UNO anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj ihren Sitz. In Tobruk im Osten sitzt das Parlament mit Agila Saleh als Vorsitzendem. Die meisten Abgeordneten des früheren Nationalkongresses, dem 2016 aufgelösten Parlament von Tripolis, sitzen heute im Hohen Staatsrat mit Khalid al-Mishri als Vorsitzendem. Der Rat hat beratende Funktion.

In einem Video der Versammlung waren am Dienstag Dutzende Abgeordnete zu sehen, die in einem großen Konferenzsaal der marokkanischen und der libyschen Nationalhymne zuhören. Die UNO-Unterstützungsmission für Libyen bezeichnete es als "positiven und willkommenen Schritt", eine so vielfältige Gruppe aus Abgeordneten unter einem Dach zu sehen.

Die Hoffnung ist, beim Treffen in Marokko den Termin und Ort für eine erste offizielle Sitzung des vereinten Parlaments in Libyen zu bestimmen. Aguila Salehs Berater Fathi al-Marimi zufolge könnte dies in der Oasenstadt Ghadames nahe der tunesischen und algerischen Grenzen sein. Ziel in den laufenden politischen Verhandlungen unter UNO-Vermittlung sind Wahlen in Libyen im Dezember 2021.