Libyens Abgeordnete einigen sich auf Sitzungsort des Parlaments

Erste offizielle Zusammenkunft soll in Oasenstadt Ghadames nahe tunesisch-algerischer Grenze stattfinden

123 von rund 180 Abgeordneten aus Libyens gespaltenem Parlament haben sich auf einen Ort für ein gemeinsames Treffen geeinigt. Die erste offizielle Zusammenkunft soll in der Oasenstadt Ghadames nahe der tunesischen und algerischen Grenze stattfinden, wie Teilnehmer einer viertägigen Gesprächsrunde im marokkanischen Tanger am Samstag in ihrer Abschlusserklärung mitteilten.

Dort sollen gemeinschaftlich alle notwendigen Schritte zu Vereinigung des Repräsentantenhauses eingeleitet werden. Die Gruppe verpflichtete sich zudem, baldige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu unterstützen sowie die Spaltung zu beenden.

Libyen ist seit 2014 in zwei militärische und politische Lager geteilt, die mit Verbündeten um die Macht im Land ringen. In der Hauptstadt Tripolis hat die von den UN anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj ihren Sitz. In Tobruk im Osten sitzt das Parlament mit Agila Saleh als Vorsitzendem. Die meisten Abgeordneten des früheren Nationalkongresses, dem 2016 aufgelösten Parlament von Tripolis, sitzen heute im Hohen Staatsrat mit Khalid al-Mishri als Vorsitzendem. Der Rat hat beratende Funktion.

Das Treffen in Tanger markiert die erste Begegnung der Abgeordneten aus der Hauptstadt Tripolis und Tobruk in Ost-Libyen seit Jahren. Bei dem Treffen in Marokko sollte neben dem Ort auch ein Termin für eine erste offizielle Sitzung des vereinten Parlaments in Libyen bestimmt werden. Dazu gab es zunächst keine Informationen. Ziel in den laufenden politischen Verhandlungen unter UN-Vermittlung sind Wahlen in Libyen im Dezember 2021.