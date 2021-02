Libyscher Regierungschef in römischem Krankenhaus operiert

Al-Sarraj übergab seine Zuständigkeiten an Vizepremier Ahmed Maiteeg

Der Ministerpräsidenten der Einheitsregierung in Tripolis, Fayez al-Sarraj ist in Rom in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er wurde am Wochenende einem chirurgischen Eingriff unterzogen, berichteten italienische Medien, ohne genauere Angaben über den Zustand des Regierungschefs zu machen.

Vor seiner Reise nach Rom hat al-Sarraj eine Verordnung unterzeichnet, mit dem er seine Zuständigkeiten Vizepremier Ahmed Maiteeg übergab. Nicht ausgeschlossen wird, dass sich al-Saarajs Aufenthalt in Rom länger dauern wird.

Libyen ist seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 von gewaltsamen Konflikten und Chaos geprägt. Die Einheitsregierung befindet sich seit 2015 im Bürgerkrieg mit General Khalifa Haftar. Dessen Truppen kontrollieren große Gebiete im Osten und Süden des Landes.