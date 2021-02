Licht aus für den Klimaschutz: "Earth Hour" heuer am 27. März

Weltweite Aktion, auch berühmte Bauwerke im Dunkeln - In Österreich u.a. Schloss Schönbrunn, Belvedere und Ars Electronica Gebäude dabei

Vom Brandenburger Tor in Berlin über die Christusstatue in Rio de Janeiro bis hin zum Wiener Schloss Schönbrunn: Am 27. März um 20.30 Uhr findet die mittlerweile traditionelle "Earth Hour" statt, wie die Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) am Donnerstag ankündigte. Dabei schalten neben berühmten Sehenswürdigkeiten weltweit Millionen Menschen, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht aus, um ein Zeichen für den Arten- und Klimaschutz zu setzen.

In Österreich haben neben dem Schloss Schönbrunn auch das Belvedere in Wien sowie das Ars Electronica Gebäude in Linz ihre Teilnahme angekündigt, hieß es in einer Aussendung. Die vom WWF initiierte "Earth Hour" findet heuer zum 15. Mal statt und hat sich laut eigenen Angaben zu einer der weltweit größten Klima- und Umweltschutz-Aktionen entwickelt. Mittlerweile werde die "Stunde der Erde" auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, hieß es.

(S E R V I C E - Weitere Infos: https://www.wwf.at/earthhour)