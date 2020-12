Lidl rief geräucherte Forellenfilets zurück: Listerien nachgewiesen

Erreger können schwere Krankheiten auslösen

Lidl Österreich hat das Produkt "Nautica ASC geräucherte Forellenfilets, 125g" in den Sortierungen Natur und Pfeffer des Herstellers Agustson a/s mit dem Identitätskennzeichen DK 4566 EG unabhängig vom Verbrauchsdatum zurückgerufen. In dem Produkt wurde Listeria monocytogenes nachgewiesen. Der Erreger kann Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen sein.

Bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren, Schwangeren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können ernste Krankheitsverläufe auftreten. Kunden sollten den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht verzehren, betonte Lidl. (S E R V I C E - Lidl-Österreich-Kundenservice: Telefon 0800/500-810)