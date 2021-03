Liechtenstein Gruppe plant Einstieg bei Kärntner Photovoltaik-Firma

Unterschrift der Verträge in den kommenden Wochen - Liechtenstein Beteiligungs GmbH soll nach Kapitalerhöhung 42 Prozent an PV-Invest halten - Eigenmittelzufuhr für Expansion

Die Liechtenstein Gruppe, ein Unternehmen des Fürstenhauses, will Miteigentümer des Kärntner Photovoltaik-Investors PV-Invest werden. Der Einstieg soll via Liechtenstein Beteiligungs GmbH ("LB") erfolgen. Man sei "in finalen Verhandlungen mit LB über den Einstieg in die PV-Invest durch eine Kapitalerhöhung/Eigenmittelzufuhr und durch den Erwerb bestehender Anteile von den bisherigen Gesellschaftern", hieß es am Freitagabend in einer Aussendung.

Die Eigenmittelzufuhr im unteren zweistelligen Millionen Euro-Bereich werde eine beschleunigte Expansion im derzeit stark wachsenden Markt für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen ermöglichen, so die PV-Invest. Die Unterschrift der Verträge soll in den kommenden Wochen und das Closing in den nächsten drei bis fünf Monaten erfolgen. Nach der Transaktion wird die Liechtenstein Gruppe rund 42 Prozent der Anteile an PV-Invest halten, die Mehrheit der Anteile verbleibt aber unter der Kontrolle der Geschäftsführung der PV-Invest.