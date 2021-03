"Lieder für die Feuersbrunst": Gewaltige Erzählungen aus Kolumbien

Juan Gabriel Vásquez reflektiert in einem Sammelband über die grausamen Gesichter und Facetten einer verrohten Gesellschaft (Von Edgar Schütz/APA)

Der kolumbianische Autor Juan Gabriel Vásquez ist Jahrgang 1973. Die heißen Phasen der bürgerkriegsähnlichen Zustände und die Hochzeit der Machtfülle der Drogenkartelle in den 1990ern erlebte er also ganz bewusst mit. Als historisch interessierter Autor weiß er zudem, dass in der Politik und der Gesellschaft seines lateinamerikanischen Heimatlandes Gewalt und Mord auch Jahrzehnte davor gang und gäbe waren. Der Erzählband "Lieder für die Feuersbrunst" reflektiert darüber.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich Vásquez dieser Thematik und seiner historischen Wurzeln annimmt. Schon in früheren Werken - wie dem auf Deutsch 2018 erschienenen Roman "Die Gestalt der Ruinen" - befasste er sich etwa mit politischen Attentaten wie jenem auf den sozialliberalen Rechtsanwalt, Journalisten und General Rafael Uribe Uribe im Jahr 1914 oder den ebenso progressiv orientierten Präsidentschaftskandidaten Jorge Eliécer Gaitán fast 35 Jahre später.

Auf sie kommt der Autor auch in den nunmehr vorliegenden Erzählungen mehrfach zu sprechen. Schließlich ist für ihn die Auslöschung solcher Politiker, die sich dereinst für die Rechte der Unterprivilegierten stark gemacht hatten und wohl auch weiter hätten, der Ursprung aller späteren Konflikte - etwa jener mit den marxistischen Rebellen der FARC (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens", der 220.000 Tote und Millionen Vertriebene nach sich zog.

Die Gewaltbereitschaft, die über die Zeitläufe in die kolumbianische Gesellschaft einsickerte, hat laut Juan Gabriel Vásquez aber verschiedene Gesichter und Facetten, wie er einmal in einem Interview sagte: "Das reicht von den persönlichen, intimen Folgen sexueller Aggression über die große politische Gewalt in Kolumbien bis hin zum Drogen-Terrorismus in Bogotá."

Und genau in diesem weiten Spektrum sind auch die neun Kurzgeschichten angesiedelt, die der Band "Lieder für die Feuersbrunst" versammelt. Mitunter treten Mord und Totschlag im Bandenmilieu ganz explizit und fast reportagenhaft zutage, wie in der Erzählung "Die Jungen". Rund um ein bewachtes Wohngetto in der Drogenhochburg Medellín halten Kämpfe und Unterdrückung physischer wie psychischer Natur auch in den spielerischen Alltag der Kinder und Jugendlichen Einzug.

Dieser Text ist tatsächlich ein Spiegelbild von Kolumbiens drogen- und gewaltverseuchter Gesellschaft der 1990er-Jahre, als polizeiliche wie gerichtliche Ermittlungen meist damit endeten, dass wieder irgendwo ein Staatsanwalt oder Justizminister auf offener Straße erschossen wurde. Er zeigt aber auch, wie gefährlich und brutal anarchisch es letztlich zugehen kann, wenn sogar höchste politische Entscheidungsträger die unabhängige Autorität des Justizwesens untergraben oder zumindest infrage stellen.

Aber nicht in allen Geschichten tritt die Gewalt so demaskiert auf. Mitunter kommt sie subtil daher, berührt die Betroffenen nur ein wenig, aber doch stark genug, um ihr Leben in Folge durcheinanderpurzeln zu lassen. Der Autor bricht den Impakt des Grausamen in vielerlei Nuancen auf die persönliche Ebene hinunter.

Mitunter dürften auch autobiografische Züge durchschimmern. Etwa wenn einer der Protagonisten als Statist für einen Film von Roman Polanski anheuert, wie es Juan Gabriel Vásquez als Student in Paris selbst einmal machte. Er fungierte als Komparse in "Die neun Pforten". In dem Erzählband stellt er indirekt die Frage, wie sehr das Werk des polnischen Regisseurs wohl davon beeinflusst war, dass 1969 Sharon Tate, die damals schwangere Frau des Regisseurs, von Anhängern des Sektenführers Charles Manson ermordet worden war.

Am umfassendsten ist aber wohl tatsächlich die titelgebende Kurzgeschichte "Lieder für die Feuersbrunst": Die Erzählung beginnt Ende des 19. Jahrhunderts und führt über den Ersten Weltkrieg, die späten 1940er bis in die Gegenwart. Es ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das nach dem Tod vom Vater und später auch der Mutter aus Europa zu den Großeltern auf eine Hacienda in Kolumbien kommt, dort in Bogotá zu einer Avantgardistin des Feminismus und des weiblichen Journalismus heranreift. Wegen eines ledigen Kindes angefeindet, kehrt sie in die Provinz zurück, wo das mittlerweile ihr gehörende Landgut der verstorbenen Großeltern aber von konservativen Todesschwadronen überfallen und in Brand gesetzt, sie selbst vergewaltigt und ermordet wird.

Die Pointe der Grausamkeit ist jedoch, dass ihr Sohn miterleben muss, wie der ermordeten Mutter wegen seiner unehelichen Existenz von einem bigotten katholischen Priester sogar die Bestattung am Friedhof verwehrt bleibt. Details wie dieses mögen im Rahmen des Schreckens, den Juan Gabriel Vásquez auftischt, nebensächlich erscheinen. Doch zeigen sie erst recht, zu welch subtiler Hartherzig- und Empathielosigkeit eine verrohte Gesellschaft fähig sein kann.

Natürlich befasst sich der Autor spezifisch mit Lateinamerika, doch kann seine Botschaft auch als universelle Warnung gelesen werden. In Österreich etwa mag die ultimative Alltagsgewalt, die Kolumbien bis vor kurzem in einem verheerendem Ausmaß prägte, sehr fern scheinen. Doch ist sie manchmal vielleicht näher, als man denkt. Mögen in Übersee vor mehr als einem halben Jahrhundert die Haciendas unangepasster Frauen in Flammen aufgegangen sein, werden im Europa der Gegenwart mancherorts Flüchtlingslager angezündet. Ohne hässliche Bilder geht es also auch hier nicht...

(S E R V I C E - Juan Gabriel Vásquez: "Lieder für die Feuersbrunst". Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Verlag Schöffling & Co., 236 Seiten, 22,70 Euro)